Centinaia di visitatori a Macomer per vedere la vetrina dei funghi e assaporare le prelibatezze. Sono esposte oltre 300 specie, tra i funghi più diffusi nell'Isola, ma dove emerge soprattutto sua maestà S'Antunna, la regina dei funghi.

L'inaugurazione è avvenuta ieri sera, davanti a centinaia di persone, il sindaco, l'amministrazione comunale, i vertici della Pro Loco, della cooperativa Esedra e dell'associazione Maart. È la XXV edizione della Rassegna de S'Antunna e la seconda edizione della mostra regionale micologica della Sardegna, con una ricca esposizione di specie provenienti da tutta l'Isola. Presenti anche alcune autorità regionali, quali l'assessore regionale Pierluigi Saiu e la squadra di micologi ed esperti, quindi un team scientifico, costituito da micologi provenienti anche da oltremare, coordinati da Franco Sotgiu.

Una manifestazione a carattere regionale e scientifico, volta a valorizzare e sensibilizzare la conoscenza e la raccolta del pregiatissimo e molto apprezzato fungo, S'Antunna, con la mostra allestita in una importante e storica vetrina, l'ex stabilimento lanario Alas.

«Un appuntamento fisso per valorizzare una nostra ricchezza - dice il presidente della Pro Loco, Teresa Sulis - ma soprattutto la caratterizzazione scientifica e culturale, che valorizza anche il nostro territorio».

Ieri sera anche il ringraziamento del sindaco Riccardo Uda, che assieme ai rappresentanti del mondo della cultura (gruppo di ballo Santa Barbara e il coro Melchiorre Murenu), ha dato il via alla rassegna.

«Una rassegna e un fatto culturale importante per la nostra cittadina e per il territorio - dice il sindaco - che si svolge in una struttura storica, l'ex Stabilimento industriale Alas, che così è diventata fruibile dalla comunità e tutti ne possono trarre vantaggio. L'Alas come non l'abbiamo mai vista, che ora ospita il magico mondo dei funghi, ma è anche una struttura che si presta a tutte le manifestazioni e sempre a disposizione della gente».

Incontri e conferenze caratterizzeranno questa due giorni, ma anche le escursioni, coordinate dalla cooperativa Esedra. Attesa la manifestazione "Il fungo è servito", in compagnia dello chef Pierpaolo Argiolu "Cozzina" con Raimondo Mandis, presidente di Slow Food Sardegna. Nell'iniziativa sono coinvolti i ristoranti di Macomer che, con i loro menù a base di funghi, delizieranno tutti i palati.

