Una scuola per l'arteterapia a Macomer. La cooperativa Soleanima, che da sempre si occupa dei minori, in particolare con autismo, a partire dal prossimo mese di gennaio si occuperà e ospiterà a Macomer alcuni corsi della scuola artiterapie Artile, già operativa a Novara, Roma e Brindisi. La scuola avrà una succursale a Macomer, anche se ha già operativa a Nuoro con l'arteterapia e teatroterapia.

Quello che sarà avviato a Macomer a gennaio è un corso triennale di arteterapia, danzaterapia, musicoterapia e teatroterapia, contestualmente al corso di base annuale, nelle sedi di Nuoro e Macomer.

La presidente della cooperativa Soleanima, Mara Pintori, esprime soddisfazione: «Abbiamo accolto la proposta della direttrice didattica della scuola Eleonora Morino, insieme al nostro collaboratore Antonio Dettori, tutor per la sede locale della scuola Artile, che ospiteremo nei nostri locali, nell'ottica di creare diverse opportunità formative professionalizzanti, come facciamo già con i corsi Aba, il laboratorio di teatro sociale integrato per adulti e vafrie attività per minori».

