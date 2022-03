Grave lutto per il conduttore televisivo Bruno Vespa. Suo fratello Stefano è morto improvvisamente a causa di un malore. Aveva 64 anni e anche lui era un giornalista.

I familiari si sono preoccupati poiché non riuscivano a contattarlo al telefono, fino alla drammatica scoperta del corpo ormai senza vita nella casa di Roma in cui viveva da solo.

Dopo la laurea in Giurisprudenza era entrato nella redazione de “Il Tempo” come collaboratore per poi diventare caporedattore, incarico che ha ricoperto per 23 anni.

In seguito ha lavorato a “Panorama” e da qualche anno collaborava con la rivista “Formiche.net”.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata