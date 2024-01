È lutto a Nuoro per la morte di Giuseppe Tanchis. È stato lui il primo solista a cantare e a incidere nel 1966 “No potho reposare” con il coro Barbagia. Aveva 95 anni.

In una recente intervista ha rivelato che, durante le esibizioni in cui intonava il celebre brano, pensava alla sua fidanzata dell’epoca.

La voglia di cantare non gli è mai mancata, aveva detto ai microfoni di Videolina, “purtroppo è la voce che non mi esce più”. Ma Tanchis rimarrà un esempio per i cantori di tante generazioni.

