“Nella pagina Instagram abbiamo avuto oltre 6 milioni di visualizzazioni in 8 mesi. Ora siamo presenti anche su Tik Tok” ha spiegato Antonio Varcasia, prorettore all'Orientamento con delega alla comunicazione. Questa mattina nella sede centrale dell'Università di Sassari sono state presentate le Giornate dell'Orientamento, che si terranno nel Polo bionaturalistico di Piandanna le mattine del 26 e 27 marzo dalle 9.45 alle 12.30.

Davvero tante le iniziative ideate per offrire alle future matricole un’esperienza immersiva alla scoperta dell’offerta formativa e della vita universitaria. Gli oltre 3 mila studenti dellle scuole superiori di tutta l'isola che hanno già aderito potranno conoscere i corsi di studio degli 11 Dipartimenti dell’Ateneo anche attraverso laboratori e seminari, potranno dialogare con docenti, tutor e studenti universitari e ricevere un supporto concreto nella scelta del proprio percorso accademico.

Sarà anche possibile visitare il museo scientifico mUniss, l’Orto botanico nonché i laboratori di Ingegneria e soprattutto il Centro di Simulazione Medica (SimulMedica) che come evidenziato orgogliosamente dal rettore Gavino Mariotti “Non ha eguali a livello europeo”.

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