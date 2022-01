Nel 2022 lezioni ed esami in presenza sono ancora un tabù per gli studenti. L'Ateneo di Sassari ha comunicato che “alla luce dell’attuale quadro epidemiologico internazionale, nazionale e regionale e per ridurre il più possibile la sua amplificazione viene prorogata l’interruzione delle attività didattiche in presenza (lezioni, esami di profitto e sedute di laurea) che saranno sostituite da attività a distanza fino al 12 febbraio”.

Lezioni ed esami in presenza erano stati sospesi l'8 gennaio.

Restano invece in presenza le attività esercitative, di tirocinio e di laboratorio, nel rispetto delle misure e dei protocolli di sicurezza previsti dagli allegati 18 e 22 del DPCM 2 marzo 2021 e dagli specifici protocolli adottati dall’Ateneo.

Aperte pure le segreterie studenti e didattiche e lo sportello orientamento, accessibili all'utenza con mascherina FFP2 e Green pass “base”.

Invece fruibili al 50% della capienza dei posti gli “student-hub” e le biblioteche.

