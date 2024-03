La comunità di Bonarcado riflette sull’importante ruolo della donna nella società in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Non solo mimose ma anche un'analisi seria sull'universo femminile, troppo spesso vittima di abusi e di mancanza di rispetto.

Domenica 10 marzo nel centro eventi, ex cantina, in via Segni, l'iniziativa con un film a tema e poi il dibattito: alle 16 la proiezione del film documentario “Donne dentro” di Marzia Pellegrino, che racconta storie tragiche di violenze domestiche perpetrate da mariti deboli sulle loro mogli. Poi il dibattito con Caterina Pes, presidente della cooperativa Arcobaleno, Francesca Marras, responsabile del centro antiviolenza “Donna Eleonora” di Oristano, e Maria Luigia Fara, presidente della Pro loco.

L’iniziativa nasce dalla cooperativa Arcobaleno, con la Pro loco, il Comune e il centro antiviolenza “Donna Eleonora, per la Giornata internazionale della Donna.

