Fra gli omaggi pubblicati in queste ore in ricordo di Ythan Romano e Patrick Zola, anche quelli degli artisti nuoresi, con il grafico-vignettista Raffaele Pikereddu e il disegnatore Luciano Cucca.

Nella giornata di martedì, Pikereddu, non nuovo a delle creazioni emotive, ha divulgato una raffigurazione in cui i giovanissimi vengono ritratti di spalle mentre camminano mano nella mano. Ne sono seguiti, decine di commenti e condivisioni, col ricordo di conoscenti e amici delle giovani vittime di via Dessanay.

«Non conoscevo i ragazzi – dice Pikereddu – ma sono rimasto coinvolto da una grande commozione. E così il giorno dopo il triste fatto, mentre lavoravo a delle raffigurazioni grafiche ho ne ho realizzata anche una che rendesse memoria ai nostri giovani concittadini. Ho immaginato Patrick e Ythan, insieme anche nel loro ultimo viaggio. In queste ore voglio mandare un grosso abbraccio ai familiari».

E nella serata di mercoledì anche Cucca ha onorato la memoria dei ragazzi con un dipinto ad olio, in cui vengono ritratti in posa sorridenti. Accompagnalo dalla scritta “Ciao Ythan, ciao Patrick”.

«Coloro da sempre a matite, dedicandomi prevalentemente alla ritrattistica – racconta Cucca - ho immaginato i ragazzi abbracciati e uniti nella loro grande amicizia. Ho pensato che il più grande dei due, Patrick, portasse sulle sue spalle Ythan, facendosi forza a vicenda. Ho realizzato un’unica copia, cercando di dare sfogo alle mie emozioni. Non conoscevo i ragazzi, ma sono dei figli di tutta la città. Il mio pensiero in queste ore è per le famiglie».

E nella serata di oggi, in concomitanza della fiaccolata, Cucca ha pubblicato un video in cui l’opera realizzata appare in chiaroscuro con sullo sfondo la città, unita nel dolore.

