È grande il fermento a Lodine, che si prepara alla prima edizione di Autunno in Barbagia, in programma per domani e domenica al paese. Per la prima volta, la comunità aderisce al circuito delle Cortes, lanciando la propria offerta, con una manifestazione che ha il sapore di novità e tanta determinazione.

Variegato il programma posto in campo. Si aprirà domani con il laboratorio di arte urbana dei “Serrandales” (10,30). Dal pomeriggio fino a notte: balli e canti della tradizione, insieme alla musica dal vivo allieteranno il borgo (dalle 15 alle 19.00). In contemporanea anche la lavorazione del pane (dalle 15,30).

Domenica, i giochi tradizionali a cura di Olympias (10,30 -15,30), la preparazione del dolce tipico “Su cohone in sappa” (12-15,00), l’escursione panoramica sul lago di Gusana e il Gennargentu (12,30-13,30). A spiccare l’iniziativa culturale “Ammaniande po sas priorissas e sas animas: sos sonadores in Lodine” (ore 14,00). Dalle 15 alle 19,00 venti coppie in costume sfileranno fino a piazza Sant’Antonio, dove non mancherà un grande Ballu Tundu col gruppo “DilliriBois”. A fare da cornice alla due giorni, ulteriori escursioni ai siti archeologici locali e lavorazioni di dolci tipici.

«È stata una grande azione sinergica – spiega, orgoglioso, il sindaco Davide Cualbu - mesi di duro lavoro, in cui la popolazione si è spesa affinché si creasse un bel programma. Non posso che ringraziare il comitato di cittadini nato ad hoc, le associazioni e tutti i volontari». E poi: «Siamo in trepidante attesa. Per noi è una nuova scommessa per promuovere ulteriormente il borgo. Intendiamo far scoprire al visitatore il vero volto della comunità. Che troveranno anche nei restanti giorni dell’anno, venendoci a trovare».

