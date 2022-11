Lo chef stellato Niko Romito sbarca anche a Milano. Dal 17 novembre tutti i migliori prodotti della tradizione dolciaria ma non solo saranno disponibili nel nuovo spazio in via Solferino 12, nel cuore di Brera, che nasce con la curiosa precisazione cara a Romito: “Non un ristorante, ma un laboratorio”.

Cuoco autodidatta e profondamente legato al suo Abruzzo, capace in soli 7 anni di conquistare 3 stelle Michelin, Romito attraverso una ricerca incessante e uno spiccato approccio imprenditoriale ha saputo in poco tempo creare un linguaggio gastronomico incisivo e personale, e un sistema complesso in cui coesistono alta cucina, format di ristorazione diffusa, formazione superiore e prodotti per il consumo domestico.

Fra le proposte del nuovo laboratorio milanese l’immancabile panettone, classico, al cioccolato e in versione speciale edizione limitata, con 500 pezzi numerati. E poi il pandolce, i plumcake, i biscotti, il cioccolato e la frutta da spalmare, la frutta da bere, gli snack salati e le selezioni.

Ma soprattutto il pane, il primo da conservare in frigo e dunque sempre pronto per l’uso: a disposizione dei clienti il pane bianco con patate, che riprende un’antica tradizione contadina abruzzese di panificazione, il pane scuro di Solina e Saragolla, antiche varietà di farine locali dalle incredibili qualità organolettiche e nutrizionali. E poi il pane con olive e rosmarino, quello più goloso al cioccolato e ciliegie.

