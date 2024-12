Il 28 dicembre nelle sale de Lo Quarter si inaugura LLIGAMS, ritratto corale delle famiglie di Alghero. La parola Lligam, come gli algheresi ben sanno, indica un rapporto di affetto, amore, amicizia. Il titolo non è solo un omaggio alla città sardo-catalana che ha ospitato la residenza artistica di Gianpaolo Arena ma è a tutti gli effetti una dichiarazione di intenti.

«Nei giorni di residenza algherese Arena ha immortalato i nuclei familiari della città decidendo di far slittare il concetto di “famiglia” da legame biologico e burocratico a quello di "lligam", inteso come una eterogenea espressione di affetti», si legge in una nota.

Fratelli e sorelle, genitori e figli, cuccioli e amici, coppie e clan: molti e vari sono stati i legami che hanno sfilato davanti all'obiettivo di Gianpaolo Arena, potente resoconto del divenire delle dinamiche affettive.

I ritratti saranno esposti nelle sale al piano terra de Lo Quarter, in una mostra curata da Sonia Borsato che verrà ufficialmente inaugurata sabato 28 dicembre alle 18, nell’ambito del ciclo “Le residenze d’artista”, che ha avuto avvio proprio con Gianpaolo Arena nel dicembre 2023 e che fanno parte delle azioni di Atelier#_nuove narrazioni contemporanee, nato per volere di Comune di Alghero e Fondazione Alghero per valorizzare la città attraverso un eterogeneo programma di interventi tra tradizione e sperimentazione.

© Riproduzione riservata