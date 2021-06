Collega Brindisi con Villanovaforru l'ottava edizione del festival internazionale dedicato all'ambiente e ai diritti umani. Prima di approdare in Sardegna, il “Life After Oil” farà infatti tappa in Puglia, il 17 e 18 settembre.

Il Festival è stato ideato nel 2014 dal regista Massimiliano Mazzotta, e rappresenta la naturale evoluzione del suo percorso professionale come autore di svariate opere cinematografiche come “OIL” e “OIL Secondo tempo” che lo hanno consacrato in Sardegna, in Italia e a livello internazionale come uno dei più coraggiosi e significativi registi in ambito indipendente.

Il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi esprime la sua soddisfazione: “Un festival come Life After Oil che ci dà l’opportunità di conoscere, attraverso il linguaggio cinematografico, storie che provengono da diversi angoli del mondo. La nostra città è sensibile ai temi dell’ecologia, è stata protagonista dalla fine degli anni Cinquanta di scelte che non hanno avuto rispetto delle vocazioni del territorio, ma hanno portato all’insediamento di industrie pesanti che hanno inquinato il nostro paesaggio naturale, con gravi ricadute anche sulla salute dei cittadini”.

“Life After Oil” arriverà a Villanovaforru il 22 settembre per cinque giorni di intensa programmazione.

Il sindaco Maurizio Onnis evidenzia: “Credo che Villanovaforru sia la sede ideale per Life After Oil, festival di cinema dedicato ad ambiente e diritti umani. In questi anni abbiamo lottato contro la speculazione eolica e dal 2015 ospitiamo un centro di accoglienza con la presenza dei migranti diventata per la popolazione del tutto naturale, fonte di conoscenza e scambio reciproci. Grazie alle nostre battaglie, a ciò che abbiamo sperimentato e vissuto, comprendiamo a fondo le espressioni tutela dell’ambiente e diritti umani”.

© Riproduzione riservata