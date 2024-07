Prenderà il via, sabato 20 luglio, alle ore 21:30, a Cannigione, la VI edizione della Rassegna Letteraria Liberamente Sopra Le Righe.

Ad organizzarla è l’associazione culturale Liberamente Me, direttrice artistica della quale è Maria Antonietta Azara.

«Un progetto culturale che vogliamo far crescere di anno in anno, grazie anche a maggiori investimenti, e che si contraddistingue per la qualità e la fluidità dell'offerta pensata per raggiungere diversi target, approfondendo tematiche varie e di attualità», afferma Valentina Geromino, delegata alla Cultura.

La rassegna si articolerà in 5 appuntamenti, dal 20 luglio all’11 agosto, sempre a Cannigione, anche con nomi illustri del mondo della cultura e dello spettacolo quali Giovanni Floris, Francesca Reggiani e Daniele Bossari. Ci saranno inoltre il fotografo arzachenese Giuseppe Contini che presenterà “Il sentiero degli stazzi. Alla ricerca della Rosa Canina mentre 20 luglio, la presentazione del libro, con il delegato regionale della SISS e storico sportivo Mario Fadda e il giornalista Umberto Oppus: “Gigi Riva. Il campione, l’amico, il mito”.

Palcoscenico della rassegna letteraria, commenta ancora Valentina Geromino, «sarà la piazzetta San Giovanni Battista nel borgo di Cannigione, un luogo centralissimo, ma accogliente e riservato, in cui si crea la giusta sintonia tra autori e spettatori».

