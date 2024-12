L’intelligenza artificiale è un treno in corsa, ma dove sta portando la nostra cultura e il mondo della creatività? Il 19 dicembre alle 16, l’Aula Magna della facoltà di Ingegneria e Architettura di Cagliari ospita il dibattito e confronto per esplorare le nuove frontiere dell’IA con il convegno “Intelligenza Artificiale: Opportunità e Sfide per la Creatività e la Cultura”.

Organizzato dall’associazione Italiana Giovani per l’Unesco Sardegna con il supporto della Fondazione Sardegna, il patrocinio dell’Università di Cagliari e dell’Ordine degli Architetti di Cagliari, e in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria e Architettura e l’ente di ricerca RiSSTE, l’evento gratuito nasce con il fine di essere una bussola per navigare in uno scenario sempre più complesso.

Secondo recenti studi, come quello condotto da SWG per Johnson & Johnson, il 93% dei giovani afferma di conoscere cosa sia l’IA. E non si tratta solo di una curiosità teorica: secondo il report “Nuovi modi di lavorare” di Gi Group Holding e Microsoft Italia, nel primo semestre del 2024 la richiesta di competenze legate all’IA generativa è aumentata del 246% rispetto all’anno precedente. Siamo dunque di fronte a una rivoluzione destinata a ridisegnare il mondo del lavoro, ma non solo: arte, cultura, educazione e creatività stanno già vivendo un cambiamento profondo.

E qui sorgono i grandi quesiti che attraversano le nostre coscienze: l’IA può davvero essere una compagna di viaggio per artisti e creativi? Oppure rischia di trasformarsi in un concorrente implacabile, capace di spegnere il genio umano? La formazione culturale può arricchirsi grazie alle potenzialità dell’intelligenza artificiale, o corre il rischio di perdere autenticità e profondità? E soprattutto: per i giovani, l’IA sarà un trampolino verso nuove opportunità lavorative o una minaccia che prosciuga posti di lavoro tradizionali?

Il convegno cercherà di gettare luce su queste questioni, coinvolgendo esperti e appassionati per riflettere insieme sul futuro della nostra società. In un’epoca in cui l’IA è vista tanto uno strumento quanto una sfida, capire come indirizzare questa rivoluzione sarà fondamentale per mantenere viva la nostra creatività e identità culturale.

