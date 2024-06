La sinergia tra l'ente concerti de Carolis e l'Accademia di Belle Arti trova un altro canale, oltre alla collaborazione nell'allestimento di alcune opere.

Lunedì alle 17.30 prima della presentazione dell'opera “Falso Tradimento” di Marco Tutino (andrà in scena il 28 e 30 giugno al Comunale) l'Ex-Ma.Ter sarà aperto per la prima volta al pubblico per una visita guidata.

Il complesso tra via Duca degli Abruzzi e via Zanfarino è stato completamente ristrutturato per ospitare le aule, i laboratori e un auditorium-teatro dell'Accademia Sironi, che lascerà nella vecchia sede di fronte all'Ex mattatoio soltanto gli uffici e alcune aule.

Tutti gli interessati potranno visitare gratuitamente la struttura dalle 17.30 alle 18 con la guida del presidente dell’Accademia Giorgio Auneddu e del direttore Daniele Dore. Alle 18 invece si terrà la presentazione dell'opera “Falso Tradimento” alla presenza del direttore artistico dell'ente de Carolis Alberto Gazale, dell'autore dell'opera Marco Tutino, della direttrice d'orchestra Beatrice Venezi e del regista Hugo de Ana.

