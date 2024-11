Sandro Veronesi, Piero Dorfles, Davide Toffolo, Diego De Silva, Gabriella Genisi, Grazia Gotti e Alice Bigli sono solo alcuni dei protagonisti de “Il Mare d’inverno”, la sessione invernale di Ligghjendi.

Il festival letterario della Gallura torna dal 28 novembre al 1° dicembre a Santa Teresa Gallura con un programma fitto di eventi e ospiti sotto la direzione artistica di Flavio Soriga e con la collaborazione logistica di Cooltour Gallura. Il primo degli incontri, che si terranno al Nuovo centro di aggregazione “La funtana”, sarà quello con Francesca Diotallevi autrice del romanzo “L’ultimo mago” (ore 18); a seguire (19.30) Diego De Silva presenterà “I titoli di coda di una vita insieme”.

Venerdì 29 novembre alle 17.30 toccherà a Yari Selvetella, che insieme a Grazia Gotti presenterà “Grande festa al semaforo” per bambini dai 7 anni, mentre alle 18.30 la stessa Gotti, autrice di “Alla lettera L. Libri e librerie”, approfondirà con Flavio Soriga il mondo della lettura per ragazzi. In chiusura (19.30) Matteo B. Bianchi presenterà il suo ultimo libro “La vita di chi resta”.

Sabato 30, alle 17, Beatrice Masini dialoga con Alice Bigli autrice di “Leggere piano, forte, fortissimo” per bambini dai 12 anni. Alle 18 appuntamento con Piero Dorfles, protagonista in tv di “Per un pugno di libri”, che giunge in Gallura con “Chiassovezzano”, alle 19 spazio, invece, a Davide Toffolo, frontman della band “Tre allegri ragazzi morti” che racconta la sua carriera da fumettista. Chiude alle 20 Sandro Veronesi: il due volte Premio Strega presenterà il suo ultimo libro “Settembre nero”.

La giornata di domenica 1° dicembre si aprirà con l’incontro tra l’archeologa Gabriella Gasperetti e Beatrice Masini, autrice di “Una casa fuori dal tempo” per bambini dai 10 anni, con la partecipazione del gruppo di lettura dei piccoli lettori, gran finale alle 19 con Gabriella Genisi, che presenta il suo ultimo libro “Giochi di ruolo”, spin-off della fortunata serie “Le indagini di Lolita Lobosco”.

Tra gli eventi collaterali il laboratorio d’illustrazione gratuito nelle giornate del 28 e 29 novembre per bambine e bambini dai 5 anni in su e per adulti di tutte le età, tenuto dall’illustratore Riccardo Atzeni, e la presentazione dell’abito tradizionale a cura dell’associazione Ventu D’agliola il 28 novembre alle 19.

