Il Comune non dimentica la cultura. Martedì 23 aprile, alle 18.30, sarà ospite della biblioteca comunale Carla Cossu che presenterà il saggio “L’estate delle spie: I servizi Segreti americani in Sardegna nel 1943”.

Carla Cossu, presidente dell’Anpi di Oristano, si dedica da molti anni ad un accurato lavoro di ricerca storica e in questo libro analizza in particolare due missioni americane organizzate dall’Office of strategic Service in Sardegna.

L’autrice descrive e ricostruisce quelle missioni di spionaggio, sullo sfondo della guerra, della caduta di Mussolini e della catastrofe prodotta dall’armistizio e delle sue particolarità sulla nostra isola. Come fa sapere il Comune con una nota, «ne risulta un quadro molto interessante che riguarda anche aspetti di vita quotidiana dei sardi nel 1943».

