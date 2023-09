L' associazione musicale "Lo Frontuni" e l'Obra Cultural de l'Alguer presentano: "Les tres edats"- Le tre età, commedia musicale in algherese, atto unico, di Annamaria Ceccotti con la direzione artistica del maestro Francesco Santino Scognamillo. Il debutto il 4 ottobre e le repliche il 5 e il 6, al Teatro Gavino Ballero.

I biglietti sono in vendita presso la sede de l'Obra Cultural, via Arduino n. 44 (tel. 079977228) dal lunedì al venerdì, dalle 10:30 alle 12:30, dalle 17 alle 19.

Attraverso tre figure femminili di diversa generazione - la nonna Verdina, la figlia Caterina e la nipote Lluna - si affronta, con leggerezza e simpatia, ma al contempo in modo incisivo, la consapevolezza della situazione linguistica attuale, affinché si possano mettere in atto tutti i mezzi necessari per la sua salvaguardia.

