Il percorso comune di Emilio e Joyce. Compagni nella vita e nella lotta contro i totalitarismi che hanno devastato il Novecento. Questa comunanza di ideali attraversa il secondo volume dell'antologia a fumetti "Emilio Lussu: la vita e il pensiero" curato dal fumettista armungese Sandro Dessì.

Una delle opere

Il libro è un’opera corale con i testi di Giuseppe Caboni che al mondo di Emilio e Joyce ha dedicato studi e ricerche, e le vignette del pittore e illustratore Giorgio Podda. «È un modo – spiega Dessì - per rinnovare e per far conoscere ai giovani due esperienze di grande valore nella tumultuosa storia del secolo scorso. Emilio e Joyce hanno lottato contro il nazifascismo e messo a repentaglio le loro vite per far trionfare le idee di giustizia e libertà». «Chi ha detto che la vita è breve? Non è vero niente. La vita è lunga quanto le nostre azioni», scrive Joyce che considera le giovani generazioni il suo “futuro vivente”. Così Emilio: «Dovere dei giovani è partecipare alla vita della nuova società e del nuovo secolo con lo stesso spirito della Resistenza e della Liberazione». Idee e valori che attraversano il libro curato da Dessì e arricchito dai preziosi contributi di Caboni e Podda.

Un fumetto

Il racconto è affidato alle "nuvole parlanti". Al centro dell'attenzione l'olivastro e l'innesto, due vite che si sono intrecciate.

