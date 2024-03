Si intitola “Buon compleanno, Toti” l'evento che martedì 5 marzo (ore 18) al Vecchio Mulino di Sassari celebrerà i 94 anni dello scrittore sassarese morto 5 anni fa.

Da "Procedura" a "Snuff", da "Corpus" a "Cenere e ghiaccio", da "Testamenti" a "Giobbe". Sono tante le pagine di Salvatore Mannuzzu nel cuore dei lettori. La sua scomparsa, cinque anni fa, ha interrotto un dialogo che per un trentennio l’autore sassarese ha condotto con i suoi romanzi, le poesie, i saggi e gli appassionati interventi in varie occasioni, testimonianza di un indomito impegno civile che si concretizzò anche nell’esperienza di parlamentare per tre legislature.

È proprio facendo appello a questo rapporto “privato” con i lettori che un gruppo di essi vuole ricordare Mannuzzu con una iniziativa originale: chiunque potrà leggere in pubblico un brano delle sue opere della durata orientativa di cinque minuti. Portando con sé una fotocopia del testo, la stessa andrà a comporre un “mosaico” che testimonierà l’affetto e la riconoscenza della città nei confronti dello scrittore. Farà da sottofondo una “compilation Mannuzzu” con le tante musiche e canzoni citate nei suoi libri.

