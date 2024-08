Da 151 anni la più spettacolare festa delle maschere italiana, Il Carnevale di Viareggio, strizza l’occhio al Carnevale Estivo di Porto Torres, manifestazione che ospita alla vigilia della sfilata turritana una delegazione composta da quattro persone, giunte appositamente dalla città della Toscana per testimoniare le capacità artistiche ed organizzative dell’evento. Nel percorso che si snoda sul lungomare Balai fino al centro, parteciperanno anche due maschere simbolo del Carnevale viareggino, Burlamacco e Ondina, indossate da Alessandro e Gaia, due giovani ospiti insieme a David Zappelli, capogruppo della maggioranza civica che governa il comune toscano e Andrea Mazzi, rappresentante della Fondazione Carnevale di Viareggio, l’ente che cura l’organizzazione dell’evento. Sono stati accolti dal presidente del consiglio comunale, Franco Satta, nella sala consiliare insieme alla presidente della Pro Loco, Anna Maria Zara e ad alcuni soci che collaborano alla riuscita della sfilata, in programma domani sera, sabato 3 agosto, a Porto Torres. Presenti anche i consiglieri comunali Antonello Cabitta e Gavino Ruiu.

«E’ un onore per noi essere qui per rappresentare le nostre maschere. La città di Viareggio e la Sardegna hanno un legame fatto di momenti dolorosi – spiega David Zappelli - ma anche di divertimento come il carnevale, che avrà l’opportunità di associare il nostro comune a quello di Porto Torres». Per Andrea Mazzi «il carnevale unisce come in una grande famiglia, accomunata dai valori dell’arte, della cultura, dello spettacolo e della condivisione. Ogni volta che riparte una manifestazione di questo tipo questo patrimonio italiano si arricchisce. Così – aggiunge - portiamo non solo la nostra presenza ma anche il saluto a tutte quelle persone che partecipano a questi eventi, perché dietro a queste iniziative c’è tanta partecipazione e creatività». La giornata per gli ospiti si è conclusa con una visita al museo Antiquiarium Turritano.

© Riproduzione riservata