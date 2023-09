Sarà presentato lunedì 4 settembre a Uri alle 19:30, presso il giardino della biblioteca comunale, “Le case delle fate, l’incanto delle Domus de Janas”, il libro di Tonino Oppes e fotografie di Nicola Castangia. Dialogherà con gli autori Giuseppina Deligia, storica dell’arte e blogger, con la partecipazione dell’Associazione ArcheoUri Vagando e di Sebastiano Porcu, appassionato di archeologia che nel 1985 scoprì le Domus de Janas S’Incantu.

L’incontro è promosso dal comune di Uri, amministrato dal sindaco Matteo Emanuele Dettori, e dalla Biblioteca comunale Giovanni Maria Cherchi in collaborazione con il Sistema bibliotecario Coros Figulinas e la Comes.

Tonino Oppes, è stato giornalista Rai dal 1977 al 2013 e conduttore del telegiornale, ricoprendo per 13 anni l’incarico di capo redattore. Collaboratore di alcune rubriche storiche della Rai, ha realizzato servizi per Cronache italiane e Bellitalia. Ha scritto numerosi libri dedicati ai temi dell’ambiente e alla narrativa per ragazzi.

Nicola Castangia, è docente e fotografo professionista specializzato nella divulgazione archeologica dal 1988. Autore di documentari televisivi e collabora con le Soprintendenze. Suoi lavori sono attualmente esposti al Metropolitan Museum di New York. Cura mostre fotografiche internazionali e allestimenti di Musei archeologici. È presidente dell’Associazione ArcheoFoto Sardegna.

