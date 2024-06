Provare a ridurre lo scostamento tra desiderio e realtà. È l'obiettivo del XXIII Congresso Nazionale SIO dal titolo “Dai futuri probabili ai futuri desiderabili: orientamento, diritti, pace, giustizia e ambiente”. L'evento è in programma venerdì (a partire dalle 9) e sabato (dalle 15) nell’aula magna dell’Università e nel Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali in via Roma 151 a Sassari. L'ingresso è gratuito.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del Rettore Gavino Mariotti, di Lucia Cardone, Direttrice del Dipartimento DUMAS, della delegata all’Orientamento Paola Rappelli e di Angela Quaquero, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna.

Per la sede del congresso è stata scelta un’isola del Mediterraneo in quanto idealmente luogo di incontro e scambio, di viaggi verso luoghi che hanno oltrepassato confini naturali, sociali e politici, ma anche luogo di conflitti e scontri. Tale metafora accompagnerà tutto il Congresso: le nostre vite e le nostre carriere non sono isole ma trame intrecciate e intessute con quelle di tutti gli altri.

Il congresso rappresenta un’occasione per stimolare professionisti e professioniste dell’orientamento a concentrarsi su come le proprie azioni possano supportare le persone nel progettare il proprio futuro. L’orientamento, infatti, dovrebbe oggi allontanarsi dal chiedere alle persone “cosa faranno da grandi” e concentrarsi sempre di più sul come le persone vorrebbero trasformare i propri contesti di vita nel futuro, risolvendo problemi e affrontando criticità che trascendono la sola dimensione individuale. Diritti, pace, giustizia e ambiente saranno i temi centrali del Congresso.

Organizzano il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali (DUMAS) dell’Università degli Studi di Sassari, la Società Italiana per l’Orientamento (SIO) e il Laboratorio La.R.I.O.S dell’Università degli Studi di Padova.

Durante il congresso, inoltre, si terrà la premiazione del concorso indetto per le scuole di ogni ordine e grado “È questo l’orientamento che vogliamo!”.

