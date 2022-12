È festa grande per i primi 20 anni dell'associazione culturale Coro Città di Macomer. "Vent'anni in canto" è il titolo della manifestazione in programma per sabato, ore 19, nella chiesa della Santa Famiglia Nazareth, dove l'associazione ripercorrerà, attraverso i canti della tradizione popolare locale, (in parte composti dal compianto maestro Peppino Giglio, in parte da Padre Pinuccio Solinas, quindi dal maestro Enrico Pilo, attuale direttore), questi vent'anni, caratterizzati da due incisioni discografiche importanti, quali "Deris e Oe" e "Sa Missa Cantada".

L'associazione, col patrocinio dell'amministrazione comunale, organizza un incontro corale, con la manifestazione alla quale vi partecipano ospiti di riguardo, quale il coro Zente Sarda di Ovodda e il coro di Atzara.

«Un momento culturale importante - dice il presidente, Gianfranco Uda - una festa di compleanno, che orgogliosamente andiamo a festeggiare con la partecipazione di tutti, per la nostra cittadina, per il territorio e per la Sardegna».

L'associazione culturale Coro Città di Macomer è nata nella primavera del 2002, grazie all'iniziativa di alcuni appassionati del canto tradizionale, ma con esperienza trentennale. Ha iniziato a muovere i primi passi e per dieci anni, grazie alla collaborazione di Padre Pinuccio Solinas, esperto di canto sardo e delle tradizioni popolari. L'associazione è un autentico laboratorio di ricerca del canto popolare in Sardegna.

