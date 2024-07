Le forme e i colori delle sculture di Marco Silecchia colpiscono gli occhi e suscitano emozioni. Le opere hanno anche un loro suono? Il sassofonista Gavino Murgia si farà ispirare per mettere in musica quello che suscitano le sculture, soprattutto in ceramica policroma.

L'evento si intitola "Sinestesia" ed è in programma giovedì alle 19 negli spazi del laboratorio Silecchia a Sassari, in via Pirandello 24.

L'iniziativa coinvolge anche Pierluigi Montalbano, studioso e divulgatore scientifico, che illustrerà la sinergia tra le arti.

