Ci sarà anche un pò di Laconi alla Fiera nazionale della piccola e media editoria, organizzata dall“Associazione nazionale editori”, che si terrà a Roma dal 6 al 10 dicembre.

La scrittrice, storica e insegnante Oriana Manca presenterà il suo libro Ludendo Docere, selezionato dalla casa editrice Libritalia. Un libro autobiografico dove racconta la sua missione: fare l'insegnante.

«Ho deciso di scrivere questo libro per fare un bilancio sulla mia carriera scolastica - racconta Oriana Manca - Quando si festeggiano i cinquant'anni, si inizia a riflettere sul proprio vissuto e ci si chiede se gli obiettivi che ci eravamo posti siano stati raggiunti e in quale misura. Ho riportato le tappe più importanti che mi hanno visto protagonista in situazioni significative, a volte difficili da gestire».

La scrittrice tiene a precisare che il libro non è un saggio, ma uno spunto per coloro che hanno già intrapreso l’insegnamento o che si accingono a farlo. «Insegnare giocando non è un modo banale per sottovalutare l’insegnamento o apparire superficiale a scuola - conclude - ma implica la capacità, di chi sta seduto in cattedra, di affinare una propria personalità professionale, un carisma che affascini gli studenti, i quali devono sempre essere i veri protagonisti in classe e la parte attiva del gioco».

