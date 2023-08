Si avvicina a grandi passi la festa di Sant’Ignazio e a Laconi cresce l’attesa per le celebrazioni religiose e le manifestazioni civili in onore di una figura molto venerata in tutta la Sardegna. È anche il patrono della Provincia di Oristano, da quando l'11 maggio 2007 fu proclamato patrono nella cattedrale di Oristano, nel rito solenne celebrato dall’allora arcivescovo Ignazio Sanna.

Reso noto anche il programma della festa del 29, 30 e 31 agosto. «È stato definito - spiega il sindaco Salvatore Argiolas - grazie al contributo della L.R.7 e alla fattiva collaborazione con la Regione e la Parrocchia dei Santi Ambrogio e Ignazio».

Saranno tre giornate di fede, intrattenimento, spettacolo e musica, con la tradizionale processione e la serata dedicata al Folklore. Ospiti, fra gli altri, Piero Marras, Maria Luisa Congiu, Valerio Scanu, Benito Urgu, Alessandro Pili, Laura Spanu, Roberto Tangianu, con la direzione artistica di Giuliano Marongiu. Non mancherà il classico appuntamento dei “Cantadores a chitarra”. Prevista anche l’esibizione della Tieni il tempo - 883 & Max Pezzali tribute band e il Dj Jonny Mele.

Confermate le dirette su Videolina del 30 agosto alle 10.30 per la Messa celebrata dall’arcivescovo di Oristano Roberto Carboni, il 31 agosto per quella presieduta alle 18 dal vicario provinciale Franco Carollo. A seguire la processione con la partecipazione delle confraternite, gruppi folk, cavalieri musicisti della Sardegna. Le celebrazioni saranno animate dal coro polifonico laconese.

«È stato complicato gestire la festa – sottolinea il sindaco Argiolas - anche se riusciamo ad onorare al meglio il nostro amato Santo nei quattro diversi periodi dell’anno a lui dedicati. Non dimentichiamo infatti - aggiunge - che l’ormai cronica assenza di un comitato di concittadini incaricato dell’organizzazione della festa, significa un conseguente e rilevante aggravio di lavoro per il Comune. Fortunatamente – spiega Argiolas - anche quest’anno diverse associazioni hanno contribuito e collaborato con noi e le ringrazio tutte, veramente di cuore».

Nel pomeriggio del 29 agosto, momento di grande emozione per la commemorazione degli aviatori caduti nell'incendio del 1985, alla presenza una delegazione dei familiari. Uguale cerimonia si terrà a Pisa nella mattinata, alla quale parteciperanno il sindaco Argiolas e l’assessore regionale all’Ambiente Marco Porcu, che insieme ai familiari rientreranno poi a Laconi con un aereo militare.

Intanto il paese si prepara ad accogliere le migliaia di persone che arriveranno per la festa e ogni cosa è stata sistemata al meglio per dare la giusta ospitalità. L'assessore Giovanni Marini ha coordinato tutto il lavoro sul decoro urbano con la sistemazione di fiori e piante che rendono l'abitato godibile in ogni suo aspetto.

