Si sono immersi completamente nell'antica Turris Libisonis, la città romana di Porto Torres, camminando sui lastricati archeologici che raccontano storie millenarie.

Protagonisti del laboratorio educativo i bambini della classe quinta della primaria, plesso Borgona dell'Istituto Comprensivo 1 che hanno vissuto con gioia e divertimento un’avventura unica.

I piccoli studenti hanno indossato fedeli ricostruzioni di abiti romani, imparando non solo a vestirsi ma anche a comprendere il significato culturale dietro ogni piega delle stoffe. Con tavolette cerate, pergamene e calami in mano, hanno sperimentato l'arte della scrittura romana, immergendosi nel modo in cui le persone dell'epoca comunicavano e condividevano le loro storie.

Il percorso non è stato solo educativo ma anche divertente. Hanno partecipato a giochi romani, scoprendo il lato ludico della vita quotidiana nell'antica Turris.

Oltre alle attività pratiche, i ragazzi hanno ascoltato appassionanti racconti che hanno reso ancora più viva l'esperienza, collegando la storia di Turris Libisonis alle vite dei suoi abitanti.

