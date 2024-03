Si chiama “La via delle Anime” l’itinerario tematico turistico ideato e progettato dalla cooperativa Antes in programma sabato 16 marzo in Trexenta. Un’esperienza nuova e diversa dal solito, quella proposta dal gruppo di archeologi e dalle guide turistiche di Antes (archeologia, natura, turismo esperienziale e sostenibile) impegnati da tempo in una serie di iniziative finalizzate alla promozione turistica del territorio.

Il percorso prevede le visite guidate attraverso la necropoli di S’Acqua Salida a nord dell’abitato di Pimentel, la necropoli Is Concas di Guasila (a circa 400 metri a ovest della strada sterrata che collega il paese a Samatzai si trovano due domus de janas scavate in un bancone roccioso di arenaria), l’area archeologica Mitza de Siddi di Ortacesus (dove sono state rinvenute circa duecento tombe di età punico-romana), le tombe dei giganti Muttas Nieddas di Gesico e il parco archeologico Monte Luna nelle campagne di Senorbì, dove gli archeologi hanno scoperto oltre cento sepolture, dislocate sulle pendici della collina.

Il tour “La via delle Anime”, presentato con successo alla Borsa mediterranea del turismo archeologico di Paestum (Grecia), propone a turisti e appassionati un suggestivo viaggio alla riscoperta dello sviluppo lungo i secoli del rituale funerario nelle sue diverse forme e particolarità.

