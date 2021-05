Quasi 4 milioni di euro destinati, in base a una delibera approvata dalla Giunta, allo sviluppo in Sardegna del cinema. Uno strumento “di fondamentale importanza per la promozione della Sardegna nel mondo – come ha precisato il governatore Solinas -, un canale artistico e culturale che intendiamo potenziare per valorizzare non solo le nostre bellezze ambientali, ma anche l'immenso patrimonio archeologico lasciatoci dalla civiltà nuragica”.

“La Regione - prosegue ancora Solinas - riconosce il cinema quale mezzo fondamentale di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione e rilevante strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse tramite i fondi previsti dalla legge regionale 20 settembre 2006, numero 15".



“Con la concessione di contributi ad Organismi pubblici e privati – precisa l'assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Biancareddu - ci prefiggiamo l'obiettivo di incentivare la produzione in Sardegna di opere cinematografiche, sostenere la distribuzione di opere riguardanti la Sardegna, promuovere le attività culturali, incentivare l'attività di associazioni e circoli del cinema, favorire la formazione, assicurare l'acquisizione, la conservazione, la fruizione e la diffusione del materiale

audiovisivo per fini culturali ed educativi e, inoltre, dare impulso allo studio, alla ricerca e alla sperimentazione nell'ambito del cinema e degli audiovisivi”.

"Il programma 2021 di ripartizione della spesa per un importo complessivo di 3 milioni 946 mila euro, relativo agli interventi previsti – prosegue Biancareddu - vede una parte delle risorse, pari a 625mila euro, già impegnata. Altri 880mila euro sono destinati al Bando per la promozione della cultura cinematografica, mentre 400mila euro verranno impegnati per l'esercizio cinematografico quale incoraggiamento alla ripresa e in considerazione delle spese sostenute durante i periodi di

chiusura dovuti alla pandemia ed ai mancati incassi”.

(Unioneonline/v.l.)

