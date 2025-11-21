In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, martedì alle 18 la Pinacoteca Nazionale di Sassari propone un evento speciale dedicato a Lisabetta da Messina, protagonista della celebre novella narrata nella Quarta Giornata del Decameron da Giovanni Boccaccio, del quale ricorrono i 650 anni della morte.

Lisabetta, giovane assai bella e costumata non ha diritto di scelta, non ha diritto di parola, è proprietà di famiglia. Non ha diritto ad amare, e per aver infranto queste regole viene punita. È quasi cronaca quotidiana, un passato che non passa. Tanti passi sono stati fatti, ma tanto resta ancora da fare. La violenza contro le donne, scrive l’ONU, “rappresenta una delle violazioni dei diritti umani più diffuse, persistenti e devastanti”.

La Pinacoteca Nazionale di Sassari racconta la sua storia esemplare con due opere d’arte: la novella interpretata dall’attrice Maria Antonietta Azzu e la grande xilografia, dedicata a questo personaggio femminile, realizzata dal maestro Giovanni Dettori - una Lisabetta contemporanea, decisa a prendere in mano la sua vita.

