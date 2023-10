È stato uno dei rappresentanti più noti dello Spazialismo, fondato da Lucio Fontana, ma la ricerca dell'artista sassarese è andata anche oltre, così come la sua fama ha valicato i confini italici per approdare soprattutto in Francia e Inghilterra, e persino a New York, città che ha ospitato una sua personale nel 2015. Ora un'opera di Pinos Manos rientra nella sua Sassari: sabato 7 ottobre alle 18 verrà presentata nella Pinacoteca nazionale "Spazio estroflesso rosso". L'ingresso all'evento è gratuito.

A illustrare la grande tela e la figura di Manos nel panorama artistico contemporaneo sarà la direttrice della Pinacoteca Maria Paola Dettori. Sarà presente la moglie dell'artista, Paola Porta Manos, che racconterà gli aspetti umani e spirituali, visti e vissuti nel corso della loro trentennale unione (1990-2020).

La donazione dello "Spazio estroflesso rosso" alla Pinacoteca Nazionale si aggiunge alle altre importanti opere di Costantino Nivola e Maria Lai acquisite di recente.

© Riproduzione riservata