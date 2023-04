Il 17 maggio 1943 i mezzi aerei inglesi bombardarono la città di Alghero in quella che viene chiamata la notte di San Pasquale. Il centro storico in particolare fu il più colpito: oltre cento le vittime civili, più di 500 case distrutte, 2000 quelle danneggiate. L’attacco sorprese la popolazione nel sonno. Fu una tragedia. A distanza di 80 anni la Banda Dalerci ricorderà quel triste giorno esibendosi in un poema sinfonico composto da Franco Cano (testi) e dal direttore della banda cittadina Antonio Garofalo (musica).

La Nit de San Pasqual il titolo del componimento con la voce recitante della professoressa Enza Castellaccio e l’interpretazione vocale di Daniele Cambule. La particolarità del poema è che il compositore Franco Cano farà raccontare idealmente dalla voce della cara mamma Rosaria Demartis, l’esperienza vissuta in quella triste notte del 17 maggio di 80 anni fa, una sorta di narrazione di chi è stato testimone in prima persona di quei terribili accadimenti. I ricordi della signora Demartis, dunque, rivivranno nel poema sinfonico scritto a due mani e eseguito dai musicisti della Banda Dalerci. L’appuntamento è per la sera di mercoledì 17 maggio in Piazza della Misericordia.

Le prove del poema sinfonico (foto Fiori)

