I danzatori delle stelle sembrano annunciare quello che è il titolo della mostra di Max Mazzoli: "È finito l'inverno. Sogni pittorici in transito". La personale dell'artista livornese che vive e lavora da anni a Sassari inaugura sabato, alle 18.30, lo Spazio Domen in viale Porto Torres 31.

Come spiegano i responsabili dell'associazione culturale Dolmen: «Apriamo un nuovo spazio per le arti e la cultura a Sassari perché vogliamo che la nostra terra diventi ancora protagonista della crescita delle idee, nella condivisione delle azioni creative, dando supporto a chi elabora e sviluppa innovazione. Crediamo ancora che l’arte ci salverà».

Alla mostra saranno presentati una quarantina di oli su tela di Max Mazzoli che vanno dal 2016 alla produzione più recente (2023-2024). Il realismo onirico delle opere dell'artista toscano arriva dopo i periodi nei quali si è ispirato anche alla pop art americana, per approdare (momentaneamente) a un surrealismo con riferimento a mondi fantascientifici, a realtà parallele, che in fondo possono anche essere sognate.

La critica Mariolina Cosseddu spiega: «Il presente è solo questione di attimi in transito: una personale può servire a dilatarlo e a farne occasione d’incontro, di condivisione affettiva, di messa in luce di fantasmi e sogni non detti. Che significa aprire il diario dei giorni e frugarci dentro. Attraverso la pittura».

Durante l’inaugurazione, la curatrice introdurrà al pubblico le opere dell’artista, che sarà presente insieme ai membri dell’associazione Dolmen.

La mostra sarà visitabile dal 23 al 30 marzo 2024, compresa la domenica, dalle 17 alle 19.

