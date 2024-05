Il genere è Fantasy e il protagonista combatte per riportare equilibrio tra le creature che popolano il Regno di Anodeill, governato da un tiranno. C’è un protagonista, Riceno, catapultato in un mondo a lui sconosciuto, impegnato in una lotta tra il bene e il male. Il libro, 428 pagine, edito da Etabeta, è stato presentato domenica scorsa a La Maddalena, nella hall dell’Hotel Excelsior, dalla scrittrice Jessica Rigoli, presente il giovane autore, Enrico Nicola D'Aniello, ed un folto pubblico. C’è da combattere un oscuro tiranno che Riceno, a questo predestinato, dovrà cercare di sconfiggere con l'aiuto di fate, draghi, nani ed elfi, vivendo incredibili avventure in mezzo a creature fantastiche. «Un libro molto complesso, con una trama ricca, e tanti personaggi che si avvicendano», ha detto nella presentazione Jessica Rigoli; «Speranza, amore, coraggio, sono i temi principali che sviluppo nel libro», ha affermato l’autore, «i cui personaggi in parte li ho costruiti, altri sono usciti dalla ‘penna’ mentre scrivevo, come se avessero sempre fatto parte della storia e, se avessi tolto quel personaggio, non ci sarebbe stata la storia. È stato un po’ come se il libro fosse stato già in buona parte scritto». Enrico Nicola D'Aniello 29 anni, è nato a La Maddalena dove vive e lavora nell'azienda di famiglia. Nel 2020 ha conseguito la laurea in "Economia e Managment del Turismo" presso l'Università di Sassari (Polo Universitario di Olbia). Appassionato di letture fin da bambino, particolarmente "Fantasy", si è ora cimentato nel genere come scrittore.

© Riproduzione riservata