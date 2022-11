Sarà inaugurato il 10 aprile 2023, nella rada di Mezzo Schifo, di fronte a Porto Rafael, un monumento subacqueo in ricordo delle vittime imbarcate sull’incrociatore Trieste, nell’80º anniversario del suo affondamento da parte dell’aviazione angloamericana. Sarà questa una delle iniziative più significative della collaborazione tra il Comune di La Maddalena e quello di Palau contenute in un protocollo d’intesa.

In quella tragica giornata furono ben 24 i bombardieri che attaccarono l’incrociatore all’ancora che, nonostante le difese della contraerea, fu investito da oltre 120 bombe. La nave affondò in meno di due ore. Furono 77 i morti e 76 i feriti gravi. La Maddalena e Palau (porto per l’accesso all’isola) condividono un tratto di mare caratterizzato oggi da un notevole fenomeno turistico e dalle sue infrastrutture ma in passato contraddistinto dalla presenza di fortificazioni difensive.

Ciascuno con il proprio territorio e congiuntamente, le due comunità sono state scenario di vicende storiche, politiche e militari, con protagonisti quali: Napoleone Bonaparte, Orazio Nelson, Domenico Millelire, Giuseppe Garibaldi ed altri, ed hanno condiviso, in tempi più recenti, durante i due conflitti mondiali, un ruolo importante nella storia d’Italia, di controllo e difesa del Tirreno e del Mediterraneo. Da qui la volontà dei due sindaci, Fabio Lai e Franco Manna, in occasione dell’80° anniversario dell’affondamento dell’incrociatore “Trieste”, di condividere un progetto di collaborazione per la realizzazione di attività ed eventi finalizzati alla celebrazione della tragica ricorrenza.

© Riproduzione riservata