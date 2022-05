La Luna si prepara a vestirsi di rosso: nella notte tra il 15 e il 16 maggio ci sarà la sua eclissi totale, la cosiddetta “Luna Rossa”.

Il fenomeno sarà visibile anche dall'Italia, ma solo per la prima parte: il culmine, infatti, sarà purtroppo all'alba, quando la Luna tramonta, e non sarà quindi osservabile.

L'evento sarà trasmesso in diretta dal Virtual Telescope Project, con immagini da Roma e dalle Americhe, a partire dalle 3:32 ora italiana, il momento in cui la Luna inizierà a entrare nel cono di penombra creato dalla Terra che transita davanti al Sole.

Durante la totalità, ma anche in fase parziale avanzata, la Luna acquista il caratteristico colore rosso che dà il nome al fenomeno: ciò si deve al fatto che in quel momento l'atmosfera terrestre indirizza verso il satellite la porzione rossa dello spettro elettromagnetico. La stessa aureola rossa sarebbe visibile anche se guardassimo l'eclissi dalla Luna invece che dalla Terra: in quel caso si tratterebbe però di un'eclissi di Sole, coperto dal passaggio del nostro pianeta. Quando la Luna sarà completamente dentro il cono d'ombra inizierà la fase totale, alle 5:29 ora italiana, che raggiungerà il suo massimo alle 6:11. Tuttavia, il 16 maggio il nostro satellite tramonterà alle 5:51, circa 20 minuti dopo l'inizio della totalità e 20 minuti prima del momento clou, pertanto sarà possibile seguire poco meno della metà dell'intero fenomeno.

L'eclissi totale sarà perfettamente visibile ad occhio nudo, anche senza l'aiuto di un binocolo o di un telescopio. Per l'occasione, il nostro satellite si troverà prossimo alla minima distanza dalla Terra (perigeo), una condizione popolarmente indicata come "superluna": l'astro apparirà un po' più grande della media, anche se sarà difficile rendersene conto.

Il 2022 ci offrirà anche una seconda eclissi, l'8 novembre, ma quest'ultima sarà del tutto invisibile dall'Italia.

