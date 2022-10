La nuova regina italiana dei romanzi rosa, Felicia Kingsley, si aggiudica l’edizione numero sei del Premio eno-letterario “Vermentino”. “Non è un paese per single “ (Newton Compton Editori), storia d’amore ambientata nel piccolo paese di Belvedere in Chianti, ha stregato la giuria del concorso, importante corollario culturale della manifestazione “Benvenuto Vermentino”.

"Questo premio significa molto per me – ha dichiarato l’autrice - dato che io stessa vengo da una famiglia molto legata al mondo del vino. Mio nonno materno amava la sua terra e la sua vigna, coltivava lambrusco, e sarebbe immensamente orgoglioso del fatto che Non è un paese per single sia stato premiato”.

Scrittrice, influencer e tiktoker da milioni di visualizzazioni la Kingsley, al secolo Serena Artioli, si è piazzata prima tra 27 candidati: le altre menzioni per “Storie di vino e di Friuli Venezia Giulia” di Matteo Bellotto (Biblioteca dell’Immagine), “L’inverno dei Leoni” di Stefania Auci (Editrice Nord) ,“Il cuoco dell’imperatore” di Raffaele Nigro (La nave di Teseo), “Acini di inchiostro” di Monica Testi (Laura Capone Editore),“Perchè non sanno” di Dario Buzzolan (Mondadori).

“Il Premio resta e si conferma un grande veicolo di promozione in grado di valorizzare le eccellenze del nostro territorio - ha ricordato la presidente della giuria del Premio e vicepresidente della Camera di Commercio, Maria Amelia Lai- valorizzando il lavoro e la cultura del saper e del voler fare”.

Per i tanti fans della Kingsley appuntamento ad Olbia, sabato mattina, nel corso delle premiazioni condotte da Diego Passoni di Radio Deejay, e nel pomeriggio a Sassari in Camera di Commercio ( l’ ente camerale promotore), dalle 16,30. Intanto la settimana all’insegna dell’eccellenza DOCG entra nel vivo con il ricco programma del week end; dopo gli incontri tra buyers e imprenditori vitivinicoli e le degustazioni guidate a cura dell’Ais, venerdì e sabato sarà la volta delle shopping night, tra il centro storico e viale Aldo Moro animati dalla musica dal vivo. Negozi aperti fino a mezzanotte, e visitabili anche con il trenino messo a disposizione dell’Aspo, per fare acquisti in compagnia di un ottimo calice di bianco; bar e ristoranti coinvolti con i loro aperitivi e menu a tema. La manifestazione si chiude domenica con le “esperienze in cantina”, su prenotazione. L’evento ha coinvolto molti giovanissimi: dagli allievi del Liceo Gramsci di Olbia “preparati” per il Premio letterario dall’attore Daniele Monachella, ai licei De Andrè e Mossa, l'Itc Panedda, il tecnico Dettori di Tempio , l'agrario Ipia, il tecnico Deffenu, coinvolti nello Show cooking di sabato e nella mostra dell'artigianato artistico di qualità.

