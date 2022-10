La dipendenza dai cellulari (nomofobia) al centro di una tre giorni di formazione che si svolge a Cagliari dal 28 al 30 ottobre.

Le conferenze, promosse dall'associazione “Giuristi per la Vita”, saranno tenute dal presidente Gianfranco Amato. La mattina saranno indirizzate ai giovani, la sera agli adulti.

Gli appuntamenti sono alla Biblioteca della Regione in viale Trieste e alla Mediateca del Mediterraneo in via Mameli. Quelle mattutine si terranno alle 9.30, quelle della sera alle 18.

A chiusura del ciclo di lezioni, sempre Amato alle 20.30, alla Basilica di Nostra Signora di Bonaria, presenterà una catechesi dal titolo “Magnificat – Sfida coraggiosa alla logica del mondo”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata