Hanno fatto tappa a Tortolì questa mattina 65 auto d'epoca. L'occasione è stata la Coppa Gentleman Sardi.

Si tratta della riedizione della manifestazione che si è svolta nell'anno 1922, e da ormai sedici anni, si ripete grazie all'Associazione Automoto d’ Epoca Sardegna che l'ha rilanciata a partire dal 2007. Da allora è diventato un appuntamento fisso ricevendo nel corso degli anni tanti riconoscimenti. Tra i gioiellini di questa edizione qualche chicca: l'auto più antica una magnifica Ansaldo del 1927 targata Cagliari e una Itala del 1933.

Difficile da non notare una Vale Special del 1933, che arriva da Dolianova, unico modello in Italia, ce ne sono cinque al mondo. E ancora una Augusta Cabriolet del 1935. In mostra anche le vetture storiche del 1964 e 1962 della Polizia di Stato, provenienti dall’Autocentro di Cagliari e di Padova, e quella dei Carabinieri una Giulia del 1971 dal Comando di Roma. Diversi equipaggi con le loro auto storiche arrivano dalla penisola Umbria, Lombardia, Veneto. Tanti curiosi, appassionati e diversi turisti hanno ammirato le auto in mostra lungo il viale Monsignor Virgilio, nonostante la pioggia.

Si prosegue domani dalle 9, le auto si recheranno a Loceri dove ripartiranno dopo circa tre ore, dopo la visita ai musei e l’accoglienza del gruppo folk locale prima di partire per il percorso cronometrato che li porterà verso le vette dei Tacchi di Jerzu, dove avrà luogo la prima prova di abilità. La tappa termina ad Arbatax. La carovana delle auto che hanno fatto la storia dell’automobilismo si dirigerà domenica 21 maggio verso Cagliari, in Via Roma termineranno una edizione che si preannuncia straordinaria. La manifestazione è inclusa nel calendario nazionale A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) e a partire dall’edizione del 2022, è stata inserita fra i 15 eventi di “ASI Circuito tricolore”.

«C’è un filo rosso che lega la Sardegna ai motori,- dice il presidente dell’Associazione Automoto d’epoca Sardegna Alessandro Casciu – la nostra Isola è con merito diventata il territorio ideale per la Coppa Gentleman e ci sembra naturale continuare a tenere alta la partecipazione del pubblico. Gli appassionati si incontrano e organizzano occasioni per mostrare i loro gioielli, presentare le loro auto, creano occasioni di scambio e crescita».

