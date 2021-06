Il mondo della musica che si unisce a quello della danza, un nuovo modello di spettacolo per capovolgere lo sguardo e ripartire dopo un anno mezzo di pandemia.

Al teatro comunale “Andrea Parodi” di Porto Torres domani, venerdì 18 giugno alle 20.30, va in scena lo spettacolo “La classe de danse” una vera e propria lezione di danza classica mostrata al pubblico, come recita il titolo, con l’accompagnamento musicale al pianoforte del maestro Alessandro Virdis.

La serata, nata dalla collaborazione tra l’associazione “Musicando Insieme” a cura del direttore artistico Donatella Parodi e dall’associazione “Dietro le quinte danza” diretta dalla maestra Ilaria Frau, vede impegnate alcune tra le allieve della scuola di ballo presente in città da 18 anni.

Una performance sulle punte tra le note del pianoforte, una suggestiva interpretazione creata ex novo per l’occasione, un momento di arte e bellezza con i virtuosismi della musica e i ballerini coreografi di loro stessi che si esibiranno in assoli o passi a due.

Amante fin da bambina dell’arte tersicorea, la maestra di danza Ilaria Frau ha conquistato nel tempo diversi traguardi professionali sia come ballerina che come insegnante conseguendo in questi giorni, con orgoglio e soddisfazione, l’ultimo anno del corso triennale di formazione per insegnanti presso la prestigiosa scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma.

“Occorrono nuove opportunità per riconquistare tutti quegli spazi gioco forza abbandonati – hanno detto i direttori Parodi e Frau – è necessario pensare ad una diversa strategia in grado di unire le diverse arti”.

