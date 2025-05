Joan Busquets il luminare spagnolo di architettura urbana a cui l'Amministrazione affidò il compito di ridisegnare gli affacci a mare della città di Alghero, riceverà il mese prossimo, a Madrid, la Medaglia d’oro alla carriera. Una notizia che è stata subito accolta con grande entusiasmo anche nella città catalana di Sardegna.

L’urbanista, infatti, ha trasformato l'anonimo lungomare Lido in un chilometro di rambla: il lungomare Barcellona, conosciuto dagli algheresi come la “passeggiata Busquets”, progetto al quale collaborò anche l’architetto algherese Tore Frulio. <Amico, collega, docente ad Harvard nonostante mr.Trump, sarà insignito della Medaglia d’Oro all’architettura 2025 . Dopo il Lungomare di Alghero tante grandi opere in giro per il mondo>, il commento dell'architetto Frulio. <Un grande cattedratico che anche ad Alghero ha lasciato un segno indelebile con la sua magica matita>, ricorda l’ex sindaco Marco Tedde. <Un’opera che ha contribuito a trasformare e impreziosire il lungomare di fronte porto, innalzando il livello della qualità urbana e contribuendo alla creazione di tante e importanti attività economiche>, aggiunge Tedde.

