Ormai è assodato: il chitarrista e compositore Roberto Tola si è fatto un nome negli Usa e in genere all'estero per quanto riguarda il jazz, non solo per i tanti premi vinti coi primi due album. Il suo quarto lavoro “Under the Leo Sign” è al 62° posto su Radio Wave Top 100, una importante classifica mondiale basata sul numero di volte in cui un brano è trasmesso dalle maggiori radio jazz e affini.

L'album del musicista sassarese ha pure migliorato la classifica di SmoothJazz.com, un network di circa 90 radio del genere negli Stati Uniti, passando al 65° posto.

E dopo le collaborazioni con artisti di fama internazionale quali Bill McGee, Bob Mintzer, Bill Sharp e Jill Saward, ecco la chiamata dalla Cina: Wang Xihao ha voluto che suonasse la chitarra sulla base di un suo brano. Xihao è vincitore di diversi premi internazionali, come il Golden Phoenix Award ed è compositore e arrangiatore di colonne sonore.

Una collaborazione che a quanto sembra non resterà isolata, visto l'entusiasmo del musicista cinese per i suoni arrivati dalla Sardegna.

