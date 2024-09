Appuntamento d’eccezione per la chiusura del progetto, voluto dall’Assessora alla Cultura del Comune di Cagliari Maria Francesca Chiappe, “Si muove la città”, la rassegna estiva itinerante nel Capoluogo ad ingresso gratuito, promossa dall’Amministrazione comunale, e concepita per offrire opportunità di svago e arricchimento culturale alla cittadinanza, e ai tanti turisti e visitatori presenti in città e nella costa meridionale.

Domani, 9 settembre, alle 20.30 la manifestazione farà tappa in piazza Paese di Seui per la proiezione del film “L’uomo che comprò la Luna”, campione d’incassi a livello nazionale in termini di media copia al boxoffice nel 2019, con Jacopo Cullin, Stefano Fresi, Francesco Pannofino, Benito Urgu, Angela Molina e Lazar Ristovski.

La sorpresa per il pubblico sarà trovare in presenza il protagonista della pluripremiata pellicola di Paolo Zucca, Jacopo Cullin, il notissimo attore e regista cagliaritano, ormai una celebrità del piccolo e grande schermo oltre che mattatore nei teatri dell’Isola con il suo ultimo spettacolo “E’ inutile a dire” che ha riscosso i sold out in tutta l’Isola e anche in importanti teatri a Roma, Milano e Bari.

Sarà Cullin, assieme al regista oristanese, ad introdurre e commentare la proiezione per la gioia della platea.

Una coppia di agenti segreti italiani (Stefano Fresi e Francesco Pannofino) riceve una soffiata dagli Stati Uniti: pare che qualcuno, in Sardegna, sia diventato proprietario della Luna.

Il che, dal punto di vista degli americani, è inaccettabile, visto che i primi a metterci piede, e a piantarci la bandiera nazionale, sono stati loro.

I due agenti reclutano dunque un soldato (Jacopo Cullin) che, dietro il falso nome di Kevin Pirelli e un marcato accento milanese, nasconde la propria identità sarda: si chiama infatti Gavino Zoccheddu e la Sardegna ce l’ha dentro anche se non lo sa.

Per trasformarlo in un vero sardo viene ingaggiato un formatore culturale sui generis (Benito Urgu).

A questo punto non rimane che risolvere il caso: chi ha comprato la Luna? E perché?

Per chi aveva perso questo road movie sardo, concepito come una commedia strampalata, ironica e divertentissima, sarà l’occasione giusta per riscoprirlo, un’opportunità impreziosita dalla presenza straordinaria di Jacopo Cullin e Paolo Zucca.

