Grazie ad un finanziamento pubblico di 300mila euro sono iniziati a Ittiri i lavori di restauro e riqualificazione dei locali del piano terra dell’ex convento di San Francesco, che ospiteranno la Biblioteca comunale, attualmente collocata in via Marconi.

I locali del convento, ultimati i lavori, saranno aperti in maniera permanente e ospiteranno un patrimonio librario tra i più importanti in Sardegna, quello della Biblioteca provinciale dell'ordine Francescano, in cui sono custoditi più di 6mila volumi di grande pregio e valore.Tra i quali una importantissima serie di cinquecentine, seicentine, settecentine e un incunabolo del 1478.

Nel progetto nuovi ambienti dedicati alla consultazione, alla lettura e all’utilizzo dei più moderni mezzi tecnologici.

"Una riqualificazione in una cornice prestigiosa a cui tenevamo tantissimo - commenta il sindaco di Ittiri Antonio Sau -.Questo intervento si aggiungerà ad altri in itinere, tutti ubicati nelle vicinanze del convento francescano: il museo del Coros e della pittrice Liliana Cano. In questo modo sarà razionalizzato anche logisticamente il nostro prezioso circuito culturale".

