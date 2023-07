Una giornata tra le trombe e i tamburi della Sartiglia di Oristano e la haka dei maori, passando dal ballu tundu dei gruppi sardi, le danze molisane, i suoni andini l'organetto e le launeddas, con l'aggiunta della Messa dei Popoli nella Chiesa di San Pietro.

Un vero successo per la giornata più attesa dell'edizione numero 38 dell'Ittiri Folk Festa. Ad aprire la sfilata come di consueto il nutrito gruppo delle trombe e tamburi Sa Sartiglia di Oristano. Subito dopo il gruppo di casa, Ittiri Cannedu che nel segno dell'accoglienza e inclusione ha fatto sfilare anche qualche ospite speciale e naturalmente bambine e bambini. Le sonorità andine dell'Ecuador e l'energia del Senegal.

C'è stato spazio anche per il gruppo Nostra sennora 'e Itri di Maracalagonis e per quello San Pedro Sula dell'Honduras. Non sono mancate le maschere tradizionali di Donna Zenobia di Macomer e il ballo del Gruppo Folk Figulinas di Florinas. Dal ballu tundu all'haka maori del gruppo Taumata Whitireia della Nuova Zelanda e quindi il rito pagano di sa Vargia de Oniferi.

Il gruppo “Zig-Zaghini” ha proposto le diverse danze molisane, compresa una che vede le donne utilizzare un setaccio. Oristano ha fatto il bis col Gruppo Folk. Subito dopo l'asociacion “Sentymiento y Tradicione” del perù con i copricapi piumati degli uomini, ma anche piccoli testchi e pelli animali. Viaggio nel Medioevo grazie alla Compagnia d'armi medievali di Sanluri e ancora maschere sarde, quelle dei Sonaggiaos e S'urzu di Ortueri. I giovanissimi danzatori della Georgia col netto contrasto tra il nero e rosso degli uomini e l'abito con fondo rosa delle donne. In attesa dei Candelieri del 14 agosto ecco il Gremio dei Viandanti con gli abiti neri e i gilet broccati di colori diversi. La chiusura con la Banda Musicale Ittirese e i cavalieri e amazzoni della Società Ippica Ittirese.

In tarda serata il ballo con alcuni dei gruppi e il “numero” di Pino e gli Anticorpi.

Domani è in programma il gran finale con “Musumundu in Thiesi” in collaborazione con Su Consonnu Santu Juanne de Thiesi, con lo spettacolo proposto da Perù, Georgia, Ecuador, Molise e Sardegna.

