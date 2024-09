Il 4 ottobre si alza il sipario del Teatro Comunale di Ittiri con lo spettacolo “Enrico (Poi Berlinguer)" di e con Ignazio Chessa.

Una produzione La luna del pomeriggio, con il patrocinio della Fondazione Enrico Berlinguer.

«A quarant’anni dalla sua scomparsa, mentre la politica sembra aver ceduto il passo allo spettacolo mediatico anziché al servizio della collettività», si legge nella descrizione dell’evento, «l’omaggio a Enrico Berlinguer si erge come un momento di riflessione e riscoperta. Berlinguer, politico sardo, italiano e comunista, ha segnato la storia politica italiana con la sua integrità e il suo impegno per una politica morale».

Ignazio Chessa, regista e attore, porta in scena uno spettacolo carico di emozioni e riflessioni, un messaggio di speranza e fiducia per un futuro politico più etico e responsabile. Per info e prenotazioni info@mabteatro.com o 3498236007.

© Riproduzione riservata