«L'amministrazione comunale accende la magia delle feste con un nutrito calendario di eventi che animeranno la cittadina sino a gennaio inoltrato»: è l'annuncio con cui il comune di Ittiri, amministrato dal sindaco Antonio Sau, ha ufficializzato il programma degli eventi natalizi 2022. Il 10 e l'11 dicembre il palazzetto comunale ospiterà il Trofeo Telethon. A seguire, il 14 dicembre, la biblioteca comunale ospiterà delle letture per bambini. Triplo appuntamento il 17 dicembre con la presentazione del libro di Maurizio Galante al teatro comunale, la Notte Bianca nel centro storico e la rassegna di Natale nella Chiesa di San Francesco.

Il 20 dicembre la biblioteca ospiterà la "Bibliotombolata" e il teatro comunale "Il Concerto di Natale Emanuele Addis Royal Music Academy Londra". Doppio appuntamento ancora al teatro comunale: il giorno di Santo Stefano, alle 16 l'animazione "Frozen-le avventure di Olaf"; il 29 dicembre sarà la volta della commedia "Insa duttoressa". Il 30 dicembre spazio ai "Cantigos de sos tres res" nella Chiesa di San Pietro.

Il 6 gennaio si ritorna al Teatro comunale per "C'era una volta Santa Lucia e la Befana". Il 7 gennaio ci si sposta al palazzetto per la "Dance Explosion". Per chiudere triplo appuntamento, sempre sul palco del teatro comunale: il 20 e 21 gennaio uno spettacolo comico, il 28 gennaio la "Giornata della memoria".

