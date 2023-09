A Muravera va in scena l’InVaso Festival, la kermesse dedicata alla cultura popolare internazionale. 5 giorni dedicati all’incontro straordinario tra tradizioni, storie, lingue e performance artistiche e musicali dal Mediterraneo organizzati dall’associazione teatrale La Forgia e da FITA - Federazione Italiana Teatro Amatori. L'evento è patrocinato, tra gli altri, da A.N.A.S. - Associazione Nazionale Di Azione Sociale.

«Il tema dell’assedio richiamato dal titolo del festival è ribaltato, diventa occasione di incontro e scambi o », commenta Carmelo Pace, presidente nazionale FITA, durante l’incontro con il sindaco di Muravera Marco Sebastiano Falchi. «Identità, scontro, fragilità dei confini, sono temi necessari oggi più che in passato. Abbiamo scelto di affrontarli come sappiamo fare, costruendo legami a partire dall’Arte in ottica di sostenibilità e crescita».

Le serate di InVaso sono state organizzate grazie anche al sostegno di Fondazione di Sardegna e Comune di Muravera. Sono inoltre numerose le realtà del territorio, come la Pro Loco di Muravera, Fondazione Feraxi e Lampis Dental Clinic, che hanno partecipato con un importante contributo.

Giornata conclusiva il 9 settembre con un rito musicale ispirato al simbolo del vaso, per raccontare l’unione delle diverse culture che visiteranno il festival nel corso degli anni. Seguiranno la Ballata del Mulino, lo spettacolo finale del progetto ITAF 10 (International Theatre Academy of FITA) e le note di Antonio Sorgentone, cantante e pianista vincitore di Italia’s Got Talent nel 2019.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata