Il nuovo incontro del format “Alla scoperta dell’Opera” si è svolto al teatro Comunale di Sassari dove la “fabbrica” artistica dell'ente de Carolis è in piena fase produttiva. Il 10 e 12 ottobre verranno messe in scena due anteprime assolute: “Mandrake” di Nicola Colabianchi e “Jungfrun I Tornet” (La Fanciulla Nella Torre) di Jean Sibelius.

Il folto pubblico è stato accolto da un’esposizione dei maestosi ed ecclettici costumi che Luisella Pintus ha realizzato per il dittico. A presentare l’incontro è stato quindi Alberto Gazale direttore artistico dell’Ente che per il dittico firma regia e scene, che ha dialogato con numerosi ospiti tra cui: il presidente dell’Ente Antonello Mattone, il presidente della Sibelius society Italia Flavio Colusso, il direttore dell’orchestra del de Carolis Sergio Oliva, la costumista Luisella Pintus, il maestro del Coro de Carolis Francesca Tosi e gli artisti del cast.

“In questo dittico abbiamo voluto inserire – ha detto Gazale - come facciamo spesso nei nostri cartelloni un’ opera contemporanea, “Mandrake”, la prima opera lirica che ha come protagonista un eroe dei fumetti. La seconda produzione inserita nel dittico (prima assoluta in forma scenica) “La fanciulla nella torre” è l’unica opera ultimata del compositore finlandese Jean Sibelius (1865 – 1957), maestro del romanticismo nordico”

